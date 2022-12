2,1 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Meise raakten jullie het meest in 2022: van een beruchte paardenhandelaar tot de ‘slotgracht’ van Aquafin

Volledig scherm Het parket Halle-Vilvoorde opende een onderzoek naar milieu- en stedenbouwkundige misdrijven tegen Stephex en eigenaar Stephan Conter. © Tomas Sisk / Photo News

Het verhaal van de steenrijke paardenhandelaar met Bill Gates en dochter Springsteen in zijn klantenbestand beroerde Meise het meest van allemaal. “Hij denkt dat hij overal mee weg komt”, klinkt het. Maar begin deze maand werd toch het tegendeel waar. Stephex Stables hanteert al zo’n 20 jaar haar eigen regels. Dat bleek uit tientallen pv’s, en documenten die wij konden inkijken. Het parket startte een onderzoek tegen het bedrijf.

In februari was het toch even schrikken voor landbouwer Marcel (70). Aquafin bleek alle vergunningen te hebben om een afvoerkanaal te graven voor overtollig water, op amper 8 meter van zijn huis. Marcel stapte tevergeefs naar de Raad van State en woont nu achter een ‘slotgracht’. “De waarde van mijn eigendom is sterk gedaald”, zei hij daarover. Ook zijn broodwinning wordt trouwens geraakt.

Ook Theo Slagmuylders maakte dit jaar een ware nachtmerrie mee. Hij verhuurde een huis op de Kapellelaan, maar zijn huurders maakten er een ware puinhoop van. De woning leek wel een stort door al de rommel en het bouwafval dat Theo er aantrof. “De vloer lag vol pampers, kleren en ander afval”, vertelt hij. Eén container bleek niet voldoende om alles op te ruimen.

Volledig scherm Het topje van de ijsberg in de huurwoning van Theo. © Marc Baert

Herinnert u zich Louise (9) nog? Ze kwam het afgelopen jaar enkele keren in het nieuws nadat ze betrokken raakte bij een frontale botsing. Het meisje probeerde haar zusje van 2,5 jaar nog te beschermen, maar werd zelf zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Haar lever was gescheurd en ze verkeerde een tijdje in levensgevaar. Na een operatie mocht ze uiteindelijk weer naar huis. In september gingen we nog eens bij haar langs. Dit keer om vast te stellen dat ze op 1 september terug naar school mocht. Het dapperste meisje van het jaar woont gewoon in Meise.

Volledig scherm Louise (9) stelt het goed. © rv

Helaas kan niet iedereen zeggen dat zoon- of dochterlief zo’n zwaar ongeval overleefde. In augustus huldigden vader Hans en dochter Otis een SAVE-bord in langs de Nieuwelaan. Drie jaar geleden verloren ze daar hun zoon en broer Tristan (20) na een ongeval met zijn brommer. “Wanneer de politie je het tragische nieuws komt vertellen, crash je als ouder volledig”, vertelt Hans.

Bij het ongeval van de jonge Tristan was niemand anders betrokken, maar Meise werd dit jaar ook geconfronteerd met een aantal gekken op de weg. Half januari onderschept de politie een elektrische step die 99 km/h haalt en op de A12 in Wolvertem vallen twee zwaargewonden als gevolg van een straatrace. De snelweg is een tijd lang volledig versperd en de racers proberen hun sporen te wissen.

Het hoeven trouwens niet alleen snelheidsduivels te zijn die de straat onveilig maken. Eind augustus komt een meisje van 16 uit Londerzeel thuis met een akelig verhaal. Een veertiger in een wagen vraagt haar de weg en wil dat ze instapt. Een alerte getuige kan erger voorkomen. “Toen ik zag dat hij haar arm aanraakte, ben ik naar buiten gegaan om in te grijpen.”

Volledig scherm Het meisje (16) stond aan de bushalte te wachten toen een man haar aansprak en vroeg om in te stappen. © rv

We kunnen er ten slotte niet omheen. Meise is en blijft de gemeente van de Plantentuin én de plaats waar Frank Verstraeten opgroeide. Ook dat leverde afgelopen jaar enkele goed gelezen stukken op. Na de première van de film ‘Zillion’ ging onze reporter op stap in Sint-Brixius-Rode. In die deelgemeente groeit de jonge Frank Verstraeten op. Zijn broer baat er nu zelfs nog steeds een bekend ijssalon uit.

Volledig scherm De reuzenarondskelk staat in bloei in de Plantentuin in Meise. © Dieter Nijs

In juni kwam de reuzenaronskelk opnieuw in ons nieuws. De grootste bloem ter wereld stond weer in bloei. Gelukkig ook deze keer weer maar 48 uur, want de stank die de plant verspreidt, is bijna niet te harden. Maar ook voor lieflijke taferelen moest je in juni naar de Plantentuin. Daar mochten honderden kindjes poseren op de reuzenleliebladeren. Dat leverde een mooie fotoreportage op.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

