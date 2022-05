100 'VIPs' met rozennaam vieren bijenvriendelijke rozen in Plantentuin Meise. “Nu ben ik eindelijk trots op mijn naam”

MeiseVandaag verzamelden 100 mannen, vrouwen, meisjes en jongens met een bijzondere rozennaam in de Plantentuin van Meise. Het exclusief rozenfeest luidt Week van de Bij in.

Het rozenfeest is een initiatief van de rozenveredelaars en -onderzoekers in Vlaanderen. De organisatie deed een oproep voor mensen met een verwijzing naar ‘roos of rozen’ in hun naam. De eerste 100 ‘Rozen’ die zich meldden voor dit feest ontvingen een persoonlijke uitnodiging met 2 gratis tickets. “De oproep om als VIP naar het rozenfeest te komen, was een onverwacht succes. We kregen meer dan 300 inschrijven”, zegt Nele Jacobs van ILVO.

Quote Vroeger vond ik mijn naam helemaal niet mooi Rosalia De Meyer

Rosalia De Meyer is één van de gelukkige rozen die uitgenodigd werd voor het feest in de Plantentuin in Meise. Ze toont de handgemaakte en gepersonaliseerde uitnodiging die elke ‘roos’ ontving. “Vroeger vond ik mijn naam niet mooi”, vertelt Rosalia. “Nu ben ik eindelijk trots op mijn voornaam, ik twijfel enkel of hij met ‘s’ of ‘z’ geschreven staat op mijn paspoort.”

Volledig scherm Rosalia De Meyer en haar zoon Peter © Dieter Nijs

Fleur Roose en Iris Roose

Fleur Roose uit Oost-Vlaanderen is heel blij dat ze geselecteerd werd voor het feest, maar het is ook een beetje dubbel zegt ze. “Mijn zus had zich ook ingeschreven, maar zij werd helaas niet geselecteerd. Het had nochtans leuk geweest als we hier allebei waren, want zowel onze voornamen als achternaam verwijzen naar een bloem. Zij heet Iris Roose en ik Fleur Roose.”

Volledig scherm Fleur Roose en haar man © Dieter Nijs

Onder de ‘rozen’ bevinden zich ook een aantal kinderen, zoals Milla-Roos. “Ik ben heel blij met mijn naam, en zeker vandaag”, zegt het meisje. Ze wordt vergezeld door haar papa. “We zijn nog steeds erg tevreden dat we deze naam hebben gekozen voor onze dochter. We wilden eigenlijk een korte naam, maar konden niet kiezen tussen Milla en Roos dus hebben we ze maar allebei genomen”, vertelt hij trots.

Volledig scherm Johan Stevens en zijn dochter Milla-Roos © Dieter Nijs

Na de groepsfoto konden de bezoekers verschillende workshops volgen, onder andere over het kweken van rozen.

De initiatiefnemers ILVO/BEST-select, Viva International en Lens Roses zetten elk 4 rozen uit hun assortiment in de kijker. Ze vragen aandacht voor meer biodiversiteit in onze tuinen. Leen Leus, rozenexpert ILVO: “Rozen worden vaak vergeten in de lijstjes bijenvriendelijke planten, maar de keuze voor wie een bijenvriendelijke tuin wil, is groot.” Alle VIP’s kregen vandaag zo’n bijenvriendelijke roos mee naar huis.

Volledig scherm Kunstenares Jana Roos © Dieter Nijs

1290 euro naar het kinderkankerfonds

Ook kunstenares Jana Roos was aanwezig op het rozenfeest. Naast de gepersonaliseerde uitnodigingen voor het feest, maakte zij voor de gelegenheid 10 unieke illustraties van de geselecteerde rozen. Elke VIP kreeg een pakketje prints mee naar huis, maar de originele tekeningen werden op het feest geveild. “Ze brachten maar liefst 1290 euro op”, vertelt Nele Jacobs van ILVO. De integrale opbrengst gaat naar het kinderkankerfonds.

Volledig scherm Rozenexpert Leen Leus gaf een workshop tijdens het feest © Dieter Nijs