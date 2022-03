1.257,86 euro voor medisch materiaal en babyvoeding

N-VA Meise stond op de markt voor het goede doel en haalde zo 1.257,86 euro op. Ze gaan met de opbrengst investeren in medische materiaal en in babyvoeding omdat daar tekorten aan zouden zijn in Oekraïne. Na aankoop van de producten gaan ze die inleveren bij Paleis 11 op de Heizel. Het ingerichte depot van de Oekraïense ambassade. Vandaar uit vertrekken de hulpgoederen naar Oekraïne.