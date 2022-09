Zjef Vanuytsel met levensgroot bronzen beeld vereeuwigd in Meerhout: “Zijn band met zijn geboortedorp is altijd gebleven”

meerhoutOp het pleintje Weversberg-Zilderij in Meerhout werd zaterdagnamiddag het levensgroot beeld van kleinkunstzanger Zjef Vanuytsel onthuld. Daarmee komt de vermaarde chansonnier, die in 2015 op 70-jarige leeftijd overleed, voor een stuk terug thuis in Meerhout, want zijn ouderlijk huis bevindt zich slechts op enkele meters van het beeld. Ondanks het regenachtige weer bracht de onthulling, in het bijzijn van de familie van Zjef Vanuytsel, een massa volk op de been.

Zjef Vanuytsel, die niet enkel kleinkunstzanger maar ook architect was, wordt dit jaar uitgebreid herdacht in zijn geboortedorp Meerhout. Sinds augustus loopt er een buitenexpo aan de kiosk met unieke foto’s en eind dit jaar volgt er nog een tentoonstelling. Zaterdagnamiddag stond de onthulling van zijn levensgroot beeld op het programma op het pleintje Weversberg-Zilderij in Meerhout-Berg.

Drie lokale artiesten - Mon Doupagne, Martine Dams en The Broken - warmden het publiek op met een eigen bewerking van telkens drie nummers van Zjef Vanuytsel. KWB Meerhout-Berg-Centrum, waarvan de vader van Zjef Vanuytsel één van de oprichters was, bracht mee ode aan Zjef Vanuytsel door onder meer één van zijn favoriete dranken en gerechten te serveren. Nadien was de eer voor zijn familie weggelegd om het levensgrote beeld te onthullen.

Volledig scherm De feestdag rond Zjef Vanuytsel bracht, ondanks het regenachtige weer, veel volk op de been. © Wouter Demuynck

Zjef met zijn gitaar

Naast zoon Sam en dochter Barbara, met zoontje Alexander en echtgenote Philippe, tekenden ook Zjefs weduwe Lucie en zijn zus Agnes present. Zij toverden met een ruk aan het doek een imposant bronzen beeld, inclusief de sokkel is het 3,5 meter groot, van een levensgrote Zjef met zijn gitaar tevoorschijn. Het beeld is van de hand van beeldhouwer Dany Tulkens, die ook het beeld van Zjef Vanuytsel in Huldenberg heeft ontworpen en al sinds de jaren zeventig met hem bevriend was. “Ik had als enige het beeld op voorhand al gezien, maar nog niet op de sokkel”, vertelt zoon Sam Vanuytsel.

“Het is een erg mooi beeld. Het staat bewust een beetje scheef, omdat mijn vader altijd zijn eigen weg bewandelde. Er staat ook geen glimlach op zijn gezicht, want dan is het mysterie een beetje weg. Nu zullen mensen zich bij dit beeld afvragen wat hij juist voelt. Voor Dany moet het wel een stresserende opdracht zijn geweest, gezien hij Zjef zo goed kende. Nu kwam het voor hem heel dichtbij, terwijl je om zo'n beeld te maken net wat afstand zou moeten nemen. Maar het resultaat mag er zijn: ik ben echt ontroerd.”

Volledig scherm Het levensgrote bronzen beeld is van de hand van beeldhouwer Dany Tulkens. © Geert Van Bael

Dorp als inspiratiebron

De plaatsing van het beeld vormt ook een symbolische thuiskomst. Het ouderlijk huis van Zjef bevindt zich immers op slechts enkele tientallen meters van het pleintje, dat onthard werd en op termijn nog verder afgewerkt zal worden met de aanplant van bomen en belichting. Zjef bracht zijn jeugd effectief door in de straten rondom het pleintje, die later ook een inspiratiebron zouden vormen voor enkele van zijn bekendste nummers. Daarom staat er op de gevel achter het standbeeld een tekst uit ‘Het Dorp’, bij het beeld zelf staat een stukje tekst van ‘De Zotte Morgen’.

“Hoewel hij Meerhout na een tijd verlaten heeft, is die band met Meerhout altijd gebleven”, vervolgt Sam. “Dat maakt die laatste strofe uit ‘Het Dorp’ ook duidelijk, het is een echte liefdesverklaring aan zijn dorp. Ik ben zelf hier niet opgegroeid, maar ik heb wel goede herinneringen aan de Berg. We vertoefden hier af en toe bij onze grootouders. De band tussen Meerhout en de rest van de familie is met al deze activiteiten tijdens dit herdenkingsjaar nog veel hechter geworden, we zijn het gemeentebestuur dan ook erg dankbaar om dit allemaal te organiseren.”

Volledig scherm De familie van Zjef Vanuytsel mocht het beeld onthullen. © Wouter Demuynck

Volledig scherm Op de gevel achter het standbeeld werd een tekst aangebracht uit 'Het Dorp'. © RV

Volledig scherm Het levensgrote bronzen beeld is van de hand van beeldhouwer Dany Tulkens. © Geert Van Bael

