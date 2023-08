Wegmarkeringen op gemeentewegen worden herschilderd

Fietser (80) valt bij inhaalma­noeu­vre van auto

Een fietser is donderdag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Kwakkelberg in Geel. Het slachtoffer, een 80-jarige man uit Geel, werd op zijn fiets voorbijgereden door een wagen. Bij dat inhaalmanoeuvre kwam de fietser ten val. De fietser liep lichte verwondingen op. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.