WEER. Vanochtend bewolkt weer in Meerhout

Inbrekers stelen geld uit kapel

Dieven hebben ingebroken in de kapel in de Kapelstraat in Balen. De inbraak werd donderdagochtend vastgesteld. De daders hadden het bij de inbraak gemunt op de geldkluis in de kapel. Ze braken die open en gingen aan de haal met het geld dat er in zat. De dieven zijn spoorloos.