WEER. Redelijk helder weer in Meerhout vanochtend

Metalfesti­val Goera Rock stoomt zich klaar voor 9de editie: “Het ideale voorsmaak­je van Graspop”

‘Het Molse mini-Graspop’, zo kan je Goera Rock gerust noemen. Het intieme, maar daarom niet minder harde metalfestival aan de Aardbemden in Sluis vindt deze zaterdag voor de negende keer plaats, maar ontstond eigenlijk als een klein zaalfeest om de kas van de lokale scouts te spijzen. Na corona ging het feestje vorig jaar in openlucht met een kleine, maar fijne festivalweide. “En dat was zó geslaagd, het was geen optie meer om terug te gaan naar de zaal.”