WEER. Kans op bewolkt weer in Meerhout vanochtend

DE ZWAARSTE STRAF. Luc ‘beseft’ meteen dat zijn ex 23 keer steken ‘verkeerd is’: “Maar ik had geen belwaarde meer om de hulpdien­sten te alarmeren”

“Ja maar, op den duur ben ik nog de slechte?!” Geen zin die treffender aantoont dat er van echt schuldinzicht geen sprake is bij Luc Schmitz (31), nadat de gerechtspsychiater hem vraagt of hij beseft dat hij zijn zoontjes hun moeder ontnomen heeft. Met liefst 23 messteken heeft hij zijn ex Isabel De Kort (28) om het leven gebracht. Omdat ze geen seks wou. Omdat ze ‘van hem was’. De jury is het er roerend over eens: die man mag nooit meer buiten komen. Al doet hij dat enkele jaren later wel nog, via de krant. Maar niet in de rubriek die je zou verwachten.