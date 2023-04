WEER. In Meerhout zo goed als heldere ochtend

MIJN DORP. Tom De Pooter (52), cafébaas van La Barraca: “Weinig gemeenten in de Kempen hebben zó veel te bieden als Mol”

Geboren in Geel, getogen in Mol. Tom De Pooter (52) staat al 29 jaar achter de toog van het bekendste café van Mol, La Barraca. Bijna heel zijn leven is verweven met de Corbiestraat, maar de cafébaas heeft ook banden met de Europawijk en zelfs een ‘mysterieuze’ visvijver in Gompel. Hij neemt ons mee op sleeptouw door zijn gemeente, die hij een erg warm hart toedraagt. “Enkel dat gezaag in de Facebookgroep ‘Ge zijt van Mol als ge’... Al is dat absoluut mijn guilty pleasure.”