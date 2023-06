WEER. In Meerhout heldere ochtend

Technisch vernuft maakt Kempense landbouw­grond beter bestand tegen klimaatver­an­de­ring: “We doen voortaan aan precisie­land­bouw”

Wegens de typische zandgrond ligt de temperatuur in de Kempen traditioneel toch een paar graden hoger dan in de rest van Vlaanderen. En met de klimaatopwarming wordt dat er niet beter op, integendeel. Het is dan ook cruciaal om onze landbouwgronden te wapenen tegen die veranderingen. En dat is precies wat het Provinciaal onderzoekscentrum Hooibeekhoeve en onderzoeksinstelling VITO doen, en dat met enkele technologische hoogstandjes. “Met drones en satellietbeelden maken we zichtbaar wat voor het blote oog onzichtbaar is.”