WEER. In Meerhout heldere ochtend

Tweede infomoment rond heraanleg van kerkhof Sint-Tru­do: aanwezigen kunnen mening geven over eerste schetsen

Op woensdag 3 mei vindt in het gemeentehuis van Meerhout een tweede informatiemoment plaats over de heraanleg van het kerkhof rond de Sint-Trudokerk. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen dan hun mening geven over de eerste schetsen van de herinrichting.