WEER. In Meerhout bewolkte ochtend

KIJK. Graspop­pers leven zich uit tijdens ‘metalaqua­gym’ in Sunparks: zelfs een polonaise kan ervan af

Lange haren, veel tattoos en zwarte zwembroeken in het water van Sunparks Kempense Meren: jawel, de Graspoppers zijn gearriveerd in hun ‘Metal Park’. En net als vorig jaar konden ze er woensdag deelnemen aan een sessie aquagym op de harde gitaren van Iron Maiden en The Offspring. Maar liefst 500 festivalgangers spetterden in het water. “Wat een chaos, maar zo plezant.”