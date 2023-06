WEER. Heldere ochtend in Meerhout

‘Academie voor Beeldende Kunsten’ organi­seert einde­jaarsex­po in Balen

De leerlingen van de ‘Academie voor Beeldende Kunsten’ in Balen stallen naar goede gewoonte op het einde van het schooljaar hun werkjes uit. Hun eindejaarstentoonstelling is van 10 juni tot en met vrijdag 23 juni te bezichtigen in vrijetijdscentrum ‘De Kruierie’, tijdens de openingsuren.