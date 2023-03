Violetstraat blijft na zware brand tot vrijdagavond afgesloten voor asbestruiming en stutwerken: “Bewoners van appartementen kunnen wel weer naar huis”

De brand in de woning in de Violetstraat, pal in het centrum van Meerhout, brak woensdagavond om iets na 19 uur uit en bracht een gigantische rookpluim met zich mee. De bewoner van het pand was niet thuis, want de alleenstaande man ligt al even in het ziekenhuis. Wel moesten negen personen geëvacueerd worden: acht bewoners van de vier appartementen aan de linkerzijde en de bewoner van de woning aan de rechterzijde. Enkelen konden bij familie en vrienden terecht, terwijl anderen werden ondergebracht in een hotel of B&B in de buurt.