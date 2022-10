Victor (98) vertelt, na 75 jaar stilte, als een van de laatste nog levende veteranen van Brigade Piron in boek hoe hij mee België bevrijdde

meerhoutMeerhoutenaar Victor ‘Vic’ Hannes (98) bevrijdde tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met zijn makkers van de Brigade Piron mee België, maar na de oorlog repte hij decennialang nauwelijks een woord over zijn verleden. Nu, na iets meer dan 75 jaar, doorbreekt hij als een van de laatste nog levende veteranen van de Brigade Piron de stilte toch met zijn boek ‘De laatste getuige’, waarin zijn herinneringen werden opgetekend door De Morgen-journalist Yannick Verberckmoes. “Ik had eens twee jonge Duitsers in het vizier, maar ik kon niet schieten. Als de situatie andersom was, was ik eraan geweest.”

Victor Hannes was vijftien jaar toen hij in 1940, wanneer de Duitsers België binnenvielen, met een deel van zijn familie vanuit het Molse gehucht Heidehuizen vluchtte naar Engeland. Daar sloot hij zich in 1943 aan bij de Brigade Piron - een eenheid van ongeveer 2.000 voornamelijk Belgische maar ook enkele buitenlandse soldaten die moesten meehelpen bij de bevrijding van België, Nederland en Frankrijk – en kreeg hij een opleiding.

Een tweetal maanden na D-day, in augustus 1944, landden Victor en zijn strijdmakkers in Normandië, waar ze Britse paracommando’s in de loopgraven aflosten en enkele dorpen bevrijdden. Ook Brussel hielpen ze mee bevrijden, wat gepaard ging met een groot volksfeest. De soldaten van Brigade Piron dachten toen dat hun werk erop zat, maar ze werden ook nog naar Nederland gestuurd. In het stadje Thorn, vlak over de Belgische grens, leden ze op 11 november 1944 nog zware verliezen bij een cruciale slag.

Deze foto, met Victor Hannes (rechts) en zijn peloton op een boomgaard in Thorn, leidde er uiteindelijk toe dat Vic uitgebreid zijn verhaal deed. © brigade-piron.be

Nooit naar herdenking

Na de oorlog ging Vic weer aan de slag als glassnijder in glasfabriek Glaverbel in Mol-Gompel, waar hij ook al voor de oorlog werkte sinds zijn veertiende. Zijn oorlogsuniform borg hij op in de kast, en sindsdien werd het stil. “Mijn vader praatte zeer weinig over zijn oorlogsverleden, naar een herdenking is hij ook nooit geweest”, vertelt zijn zoon Fons Hannes. “Dat is blijkbaar een constante. Ik was onlangs aanwezig op een herdenkingsmoment in Normandië en daar ontmoette ik enkele kinderen van veteranen. Zij zeggen allemaal dat ze er niks over weten.”

Maar uiteindelijk is Vic toch beginnen te vertellen. “Het is eigenlijk begonnen met een foto naar aanleiding van de Bevrijdingsfeesten in Meerhout in 2019. Op de Markt stond er een openluchtentoonstelling met foto’s. Aan mijn vader hadden ze gevraagd of ze een foto mochten publiceren uit een boek dat hij zo’n 40 jaar geleden gekregen had van iemand die bij het leger zat”, vervolgt Fons.

Museum in Normandië

“Op die foto staat hij samen met zijn peloton in Thorn. Ik heb hem nooit in dat boek zién lezen, maar ik heb wel gemerkt dat hij erin had gelezen. Een actieve militair heeft die foto op de tentoonstelling opgemerkt en toen is pas bij het grote publiek bekend geraakt dat er nog iemand van Brigade Piron in leven was en in Meerhout woonde. Voor de Bevrijdingsfeesten wist praktisch niemand van zijn bestaan.”

Op die manier belandde Vic op de radar van middens die zich bezighouden met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog of specifiek de Brigade Piron. Zo kwam hij onder meer in contact met Kris Michiels, die collectie-eigenaar is van een museum over Brigade Piron in Merville in Normandië. Het was ook via Kris Michiels dat De Morgen-journalist Yannick Verberckmoes uiteindelijk Victor Hannes vond voor zijn boek over de Brigade Piron.

Feestzaal De Kapel zat afgeladen vol voor de boekvoorstelling. © Ernie Blarinckx

Gezin van elkaar gescheiden

Aan Yannick vertelde Vic honderduit over zijn ervaringen, goed voor zo’n 20 uur aan beeldmateriaal. “In 1940 zijn mijn vader, zus en ik met de fiets gevlucht. Maar mijn moeder kon niet fietsen, dus vertrokken zij en mijn zus te voet”, vertelt Vic. “Zo zijn we op de vlucht elkaar kwijtgeraakt. Onderweg kregen we te horen dat een vrachtwagen de achtergeblevenen zou oppikken, maar dat is nooit gebeurd. Zo zochten wij een schuilplaats in Frankrijk en gingen wij uiteindelijk de boot op naar Engeland, terwijl zij zonder dat we het wisten terugkeerden naar Mol. Zij zaten jarenlang thuis zonder nieuws. Enkel een telegram van 26 woorden kon af en toe verstuurd worden.”

Vic zweeg lang over zijn oorlogsverleden, omdat dat emotioneel moeilijk lag maar ook omdat hij dacht dat er daarvoor weinig interesse was. “Ik dacht ook dat mensen zouden denken dat ik het allemaal wat opblies. Ik zie mezelf niet als een held. In Thorn had ik twee jonge Duitsers in het vizier, maar ik kreeg het niet over mijn hart te schieten. Ik weet goed genoeg dat als de situatie omgekeerd was, ik eraan was geweest.” Volgens zoon Fons is het die eerlijkheid dat de getuigenis van zijn vader zo waardevol maakt.

Het boek 'De laatste getuige - Hoe ik met de Brigade Piron België bevrijdde' werd in september uitgebracht. © RV

Laatste getuige

“Na de veldtocht in Nederland werd hem de vraag gesteld of hij bij de eenheid wilde blijven of achteraan – in de keuken of logistiek - wilde werken. Hij zei dat hij voor dat laatste koos. Ik heb me door Kris Michiels laten vertellen dat er niet velen zijn die dat nadien zo gezegd hebben, en dat maakt zijn getuigenis zo geloofwaardig. Bovendien is hij één van de laatsten van de eerste generatie van Brigade Piron die nog in leven is. In totaal zijn dat er nog drie of vier, al weet je natuurlijk nooit dat er nog mensen zijn die in de anonimiteit leven.”

Bovendien kwam ook Victor zelf dankzij de nieuwe contacten na de Bevrijdingsfeesten in 2019 zaken te weten. “Jef Van Kalck, zijn beste kameraad met wie hij de opleiding had gevolgd en in tenten sliep, was ooit eens ‘s nachts op patrouille vertrokken en nooit teruggekeerd. In 2015 is een skelet tijdens graafwerken teruggevonden, waarna DNA-testen bevestigden dat het om Jef ging”, vertelt Fons. “Dat wist vader helemaal niet. In 2020 bracht Kris Michiels hem daarvan op de hoogte, waarna mijn vader in tranen uitbarstte.”

Het boek ‘De laatste getuige – Hoe ik met de Brigade Piron België bevrijdde’ werd eind september voorgesteld in een tot de nok gevulde feestzaal De Kapel. Het boek, uitgegeven bij Horizon, is sindsdien ook in de boekhandel te verkrijgen voor de prijs van 22,99 euro.

