Victor (98), een van de laatste overlevenden van Brigade Piron, benoemd tot ere-korporaal: “Hij heeft het lang verdrongen, maar mooi dat hij dit toch nog kan meemaken”

De 98-jarige Victor ‘Vic’ Hannes uit Meerhout is vorige week benoemd tot ere-korporaal in het Bataljon Bevrijding. Die eretitel kreeg hij omdat hij als lid van Brigade Piron tijdens de Tweede Wereldoorlog mee België en andere delen van West-Europa hielp te bevrijden. Liefst 75 jaar hield Vic daarover de lippen stijf op elkaar, maar sinds hij er in 2019 over begon te praten, is hij van het ene in het andere avontuur gerold. “Enkele weken geleden is Rudi Vranckx hem nog komen interviewen voor een documentaire”, zegt zijn zoon Fons Hannes.