Versoepeling van coronamaatregelen in woonzorgcentrum De Berk

Mol Dak van woning vat vuur tijdens herstel­lings­wer­ken

De brandweer in Mol moest woensdagnamiddag uitrukken naar een brand in de Sint-Apollonialaan in Mol. Rond 15.40 uur is er brand ontstaan aan het dak van een woning. Het vuur ontstond tijdens dakwerken die er werden uitgevoerd om recente stormschade te herstellen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De schade bleef beperkt tot het dak.

16 maart