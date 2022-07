Studieplek nodig voor je herexamens? De bib van Meerhout verwelkomt studenten voor de tweede zit

Meerhout denkt aan haar studenten. Ook tijdens de tweede zit zal de bib openstaan om studenten te ontvangen. Van 1 augustus tot 9 september kan je terecht in de vergaderzaal van de bib om samen met andere studenten in alle rust te kunnen studeren. Van maandag tot donderdag kan je er terecht van 9 tot 20 uur en op vrijdag en zaterdag van 9 tot 12 uur. Op vrijdag moet je wel in de leeszaal studeren, want dan is de vergaderzaal bezet. Op 15 augustus is het Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart en dan zal de bib gesloten zijn. De jeugdraad zal koffie en fruit voorzien voor de hardwerkende student.