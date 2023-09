Nieuwe docu Filmclub AFM brengt eerbetoon aan Molse land- en tuinbouw

De Molse Filmclub AFM zet in een nieuwe reportage maar liefst negen lokale land- en tuinbouwbedrijven in de kijker. “Van basilicum, frietjes en asperges tot hoeve-ijsjes en kussens vol eigen schapenwol: in Mol is het allemaal”, zegt schepen voor Landbouw Lieve Heurckmans (CD&V) fier.