Stierf Zoë (33) door een ongelukkige val? Of werd ze geduwd? Speurders ondervragen echtgenoot Joeri op rotsformatie in Ardennen

Zoë Snoeks, een schoonheidsspecialiste uit Meerhout, kwam om het leven op 2 november 2021 toen ze van een rots viel in Nadrin, een deelgemeente van Houffalize in de Ardennen. Haar familie twijfelt al langer of het verhaal van Joeri J. wel klopt en diende een klacht in met burgerlijke partijstelling.

Het zou al een tijdje slecht gegaan zijn tussen het koppel en er zouden voor de val strubbelingen geweest zijn in de relatie. Wat volgens de familie nog opvallend is, is dat Joeri J. minder dan een jaar na het overlijden van Zoë hertrouwd is. Zou het overlijden van Zoë een noodlottige val geweest zijn of een bewuste duw? Dat is wat de speurders nu onderzoeken. De federale gerechtelijke politie van Turnhout voert het onderzoek in opdracht van een onderzoeksrechter in Turnhout. Het onderzoek is overgenomen van het parket van Luxemburg. Op dit moment is er niemand in verdenking gesteld, het verhoor maakt deel uit van het lopende onderzoek.