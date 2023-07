Rock Olmen breidt uit naar drie podia: “Nu hebben we de maximumca­pa­ci­teit van het terrein wel bereikt”

In het gehucht Stotert in Olmen (Balen) wordt alles in gereedheid gebracht voor een uitverkochte editie van Rock Olmen, dat vrijdag en zaterdag dagelijks 3.000 muziekliefhebbers op de been zal brengen. Nadat het festival vorig jaar al uitbreidde naar twee volwaardige festivaldagen, is er ook dit jaar een nieuwigheid met een gloednieuw dj-podium. “Het is een probeersel, maar dat betekent niet dat er kleine lokale dj’s staan.”