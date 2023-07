Stevige buien met fors onweer in Meerhout vandaag

Levensred­dend parame­disch interven­tie­team van Heilig Hartzieken­huis heeft gloednieu­we ambulance: “Bij een noodgeval zijn de eerste minuten cruciaal”

Het paramedisch interventieteam (PIT) van Brandweer Zone Kempen en het Molse Heilig Hartziekenhuis rijdt voortaan met een nieuwe ambulance vol technische hoogstandjes. Dankzij de PIT staan er 24/7 een ambulancier en een verpleegkundige klaar om medische bijstand te verlenen bij noodgevallen. “Onze PIT moest vorig jaar gemiddeld vier keer per dag uitrukken. Investeren in nieuw en degelijk materiaal is dus een absolute noodzaak.”