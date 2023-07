RESTOTIP. De pop-up brasserie van Link21 op Domein Witbos: rustig dineren met zicht op golfbaan

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke horecazaak écht het ontdekken waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak en van brasserie tot fine dining. Deze week: de pop-up brasserie van Link21, die sinds een maand geopend is op Domein Witbos in Noorderwijk (Herentals). Je geniet er van een rustig ontbijt, lunch of diner terwijl je golfers aan het werk ziet.