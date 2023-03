Skatewedstrijd Ramp?Zalig! opent inschrijvingen

Ontplof­fing in Balen: magazijn en een deel van woning beschadigd

In de Heibloemstraat in Balen is donderdagnamiddag een ontploffing gebeurd. Een magazijn en een woning zouden beschadigd zijn. Burgemeester Johan Leysen (CD&V) is op de hoogte. “Er zijn in elk geval geen gewonden, een deel van het dak van de hal is losgekomen.”