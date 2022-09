Ruim drie jaar cel voor poetsman die dochtertje (5) van klanten seksueel misbruikt: “Ons onbezorgde leventje heeft plaats gemaakt voor schrik en schaamte”

Meerhout/Geel Een 53-jarige poetsman uit Meerhout is tot een gevangenisstraf van 37 maanden veroordeeld voor seksueel misbruik. Het slachtoffer was een kind van 5 jaar. Het dochtertje van het gezin waar de man iedere woensdag ging poetsen.

De 53-jarige P.C. uit Meerhout ging via een dienstenchequebedrijf iedere woensdagvoormiddag poetsen bij een gezin uit Geel. In mei van dit jaar vertelde het vijfjarige dochtertje van het gezin aan haar moeder dat P. de dag voordien aan haar poep gefriemeld had. Hij had haar ook gevraagd om zijn geslachtsdeel vast te houden. Twee weken later vertelde ze een gelijkaardig verhaal. “Ze verklaarde dat P.C. haar geslachtsdelen enkele keren gelikt heeft, en dat zij zijn geslachtsdeel moest vasthouden. Op haar slipje werden sporen van sperma gevonden”, verduidelijkte de advocaat van de ouders de feiten tijdens het proces.

De poetsman werd eerder al twee keer veroordeeld voor openbare zedenschennis. Een eerste keer in 2008, de tweede keer in 2021. Toen kreeg hij telkens voorwaardelijke straffen. Nu is hij veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 37 maanden, en wordt hij voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.

Tijdens het proces lieten de ouders van het meisje een brief voorlezen door hun advocaat. “De feiten deden zich voor in onze eigen woning, net waar kinderen zich veilig moeten kunnen voelen. Maar P.C. heeft die woning misbruikt”, klonk het in de brief. “Als ouders wil je je kinderen correct opvoeden. Maar door deze feiten voelen wij ons mislukt als ouders. Ons onbezorgde leventje heeft plaats gemaakt voor schrik en schaamte. Op een speelplein hebben we zelfs schrik wanneer er een mama met een kindje te dicht bij onze dochter komt.”

