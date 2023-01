Reeks winterwandelingen met proevertjes wordt afgetrapt in Meerhout

meerhoutOok in 2023 organiseren de lokale besturen van Herselt, Meerhout, Westerlo en Geel weer winterwandelingen in de regio. Komende zondag wordt de aftrap gegeven met een wandeling in Meerhout.

Op zondag 29 januari 2023 slaan VVV-Meerhout en de gemeente Meerhout de handen in elkaar voor de Winterwandeling in Meerhout. Het is een unieke kans om samen met een gids een prachtig stuk Meerhoutse natuur te verkennen. Het vertrek voor de wandeling met gids is voorzien om 13.30 uur aan Lucky Farm, Lemmenshoefstraat 72. Er is extra parking voorzien.

Streekproevertje

“Je kan kiezen voor een korte wandeling van zo’n zes kilometer of een langere wandeling van elf kilometer. Onderweg zorgen muzikanten en vertellers voor de nodige sfeer en gezelligheid. Op het einde van de wandeling wacht er voor iedere wandelaar een gratis streekproevertje”, vertelt schepen van Toerisme Jan Melis (CD). Goede wandelschoenen zijn een must, want de ondergrond kan op sommige stukken nog drassig zijn.

Na de wandeling in Meerhout wordt er op zondag 12 februari gewandeld in Herselt. Op zondag 19 februari is het de beurt aan Westerlo en Geel sluit de reeks op zondag 5 maart af. Deelnemen is telkens gratis.

