Parkeerverbod voor gemeentehuis tot eind januari 2023

Geel Laar binnenkort niet meer toeganke­lijk voor autover­keer via Sint-Dimpna­plein: “Kruispunt kan zo smaller gemaakt worden”

De straat Laar in Sint-Dimpna (Geel) is vanaf maandag 19 september niet meer met de auto bereikbaar via het Sint-Dimpnaplein. Daarbovenop wordt een deel van het Laar een schoolstraat. Het gaat in beide gevallen om een proefopstelling die eind dit jaar geëvalueerd wordt. De ingrepen hebben mogelijk ook gevolgen voor de verkeerssituatie op het Sint-Dimpnaplein. “Op het kruispunt kan er zo ruimte vrijkomen voor groen, terrassen en fietspaden.”

7 september