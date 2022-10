Ouders van Zoë twijfelen dat dochter stierf na val van rots in Ardennen

Vorig jaar getuigde Joeri Janssen (34), de weduwnaar van Zoë, nog over het ongeval in onze krant. De koppel avonturiers was in Houffalize en Joeri zou een serie foto’s nemen van Zoë op de top van een rots. “Heel even keek ik naar onze twee hondjes. Op die tijd was Zoë weg. Zonder een woord of een schreeuw. Ze stond er gewoon niet meer”, vertelde hij toen. De vrouw van 33 werd diezelfde avond dood teruggevonden aan de voet van de rots.

Aanvankelijk ging men uit van een spijtig ongeval en zag het parket van Luxemburg geen redenen om te twijfelen aan de doodsoorzaak van Zoë. De Waalse krant L’Avenir meldt nu dat het dossier deze zomer is overgeheveld naar het parket van Antwerpen. De sectie ‘Agressie’ van de federale politie Antwerpen heeft het onderzoek van de Luxemburgse collega’s overgenomen.

Volgens onze informatie gebeurde dat op vraag van de ouders van Zoë. Na inzage van het dossier hebben zij via hun advocaat bijkomend onderzoek gevraagd. De familie is niet overtuigd van de uitleg van partner Joeri Janssens dat het om een ongeval gaat. Er zouden voor het ongeval in Houffalize wat strubbelingen in de relatie zijn geweest.

De speurders staan voor een zeer moeilijke opdracht: er is maar één getuige van het ongeval en dat is partner Joeri. Na de dood van Zoë deed hij in de media uitvoerig zijn verhaal. Hij vertelde zo ook het vreemde detail dat hij, nadat de hulpdiensten het lichaam van Zoë uit de afgrond hadden gehaald en weggebracht, was teruggekeerd naar de plaats van het ongeval en toevallig de smartphone van Zoë had gevonden. Met die smartphone had Zoë net voor het ongeval nog een selfie gemaakt.

De ouders van Zoë wilden vandaag geen commentaar geven. Het Antwerpse parket evenmin. Ook partner Joeri Janssens reageert niet op de nieuwe wending in het onderzoek.

