Opnieuw speelplezier tijdens Dag van de Jeugd

Geel Moslims en kerkgemeen­schap kruipen samen aan tafel voor ‘iftar’: “Verschil­len­de godsdienst, maar toch ook veel gelijkenis­sen. We willen misverstan­den uit de wereld helpen”

Een aantal vrouwen van de kerkgemeenschap in Holven (Geel) en van de vereniging Indimaj Vrouwen vierden zaterdagavond in kleine kring ‘iftar’, een maaltijd die moslims houden tijdens de ramadan na zonsondergang om hun vasten te breken. “Samen eten is altijd verbindend”, vertelt Elhasbia Zayou . “We wilden gewoon gezellig samen zijn en samen praten over onze godsdiensten en cultuur.” Een gesprek over wat de Islam inhoudt, hoe ze het persoonlijk invullen.”

1 mei