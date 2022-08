Op vleermuizenontdekkingstocht in het Grote Netewoud: “Elke gids heeft batdetector bij die ultrasone geluiden omzet naar voor ons hoorbare geluiden”

Over de vleermuis bestaan wel wat misverstanden, waardoor nog heel wat mensen er ten onrechte schrik van hebben. De vliegende nachtdiertjes zijn nochtans helemaal niet agressief en veranderen al zeker niet in een vampier. In de winter houden ze een winterslaap op een verborgen plek, maar in de zomer zijn de vleermuizen in onze contreien actiever en kan je ze gemakkelijker opmerken.