Ontmoetingsdag voor 80-plussers keert terug na drie jaar

MIJN DORP. Ludo Gielis (58), directeur van twee woonzorg­cen­tra, over zijn Holven: “Na die twee mooie momenten wisten wij het zeker... Wat een héérlijke buurt om te wonen”

Al sinds 2001 is Ludo Gielis (58) directeur van de Geelse woonzorgcentra Zusterhof en Onze-Lieve-Vrouw. Zelf woont hij ook al 26 jaar in Geel, meer bepaald in het kerkdorpje Holven. “Maar pas tijdens de lockdown heb ik ontdekt welke mooie stukjes wandelweg er vlak bij onze woning liggen.” Ludo vertelt ons waar hij in het dorp zijn verse asperges haalt, wat hij er zou veranderen, en welke Holvenaar hem nog elke dag inspireert. “Met één oneliner kon die man zoveel zeggen.”