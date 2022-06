NYX Festival strijkt weer neer op Meerhoutse velden met talent van eigen bodem

AARSCHOT/MOL Gaat drugsdea­ler vrijuit voor vermeende poging doodslag op agenten? “Recher­cheurs die onderzoek voeren als burgerlij­ke partij, dat is niet objectief”

Is politie Aarschot te voortvarend geweest in haar onderzoek naar een poging doodslag van een dealer op twee van haar agenten? Die vraag stelt de verdediging van K.D.S (40) zich. De veertiger reed na een drugstransport uit Nederland in op een wegversperring. Daarna voerde de politiezone Aarschot het onderzoek verder, terwijl twee betrokken rechercheurs burgerlijke partij zijn en centen willen. “Dit is problematisch voor de rechten van verdediging”, maakte de raadsman een vuist.

21 juni