Misnoegde klant bedreigt kebabverkopers met kettingzaag

MeerhoutEen discussie over een mondmasker liep in juni vorig jaar uit de hand bij een kebabzaak in Meerhout. De misnoegde klant keerde even later terug en bedreigde het personeel met een kettingzaag.

De 38-jarig R.B. trok op 25 juni vorig jaar naar een kebabzaak in Meerhout. Er ontstond een woordenwisseling over het niet-dragen van een mondmasker. R.B. vond ook dat hij te lang moest wachten op zijn wisselgeld. De man verliet de horecazaak, maar keerde even later terug met een kettingzaag. “Hij stond met een kettingzaag in de hand in de deur van de kebabzaak en dreigde ermee”, zegt openbaar aanklager Veerle Van Gorp. “De politie werd opgetrommeld. Die trof R.B. in de buurt aan in zijn bestelwagen. De motor van de kettingzaag was nog warm.”

Weerspannigheid

De man werd door de politie opgepakt. Hij verzette zich hevig tijdens zijn arrestatie. Hij staat daarom ook terecht voor weerspannigheid. “Ik had schrik dat de kebabverkopers me na die ruzie zouden komen opzoeken. Door met een kettingzaag terug te keren wilde ik een statement maken dat ze me met rust moesten laten”, verklaarde R.B. tijdens het onderzoek.

Alcohol

Het openbaar ministerie vordert een voorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden. De advocaat van R.B. hoopt op een werkstraf. “Hij is heel beschaamd over wat er gebeurd is. Het was toen niet zijn beste dag. Hij had toen relationele problemen en had te veel alcohol gebruikt in een moeilijke coronaperiode. Hij wilde zeker niemand fysiek pijn doen met de kettingzaag.”

Vonnis op 25 april.