Meerhoutse Tiffany (22) staat in finale van modellenwedstrijd ‘Queen of the Models’

MeerhoutDe populaire modellenwedstrijd ‘Queen of the Models’ heeft zijn finalistes bekendgemaakt. Onder de mogelijke winnaars zit ook de 22-jarige Tiffany Hody uit Meerhout. Met haar felle rode haren en een lichaam vol tattoos is ze geen stereotiep model, maar dat staat haar dromen niet in de weg. “Het is niet omdat je er wat anders uitziet, dat je niet kan doorbreken in de modellenwereld”, zegt ze.

Tiffany wil niets liever dan haar modellenhobby laten uitgroeien tot een mooie carrière. De wedstrijd ‘Queen of the Models’ is daarvoor een uitstekende opstap naar de professionele modellenwereld, maar dat is zeker niet de enige reden waarom ze zich inschreef. “Ik heb er namelijk een heel moeilijke periode op zitten. Ik geraakte diep in een depressie en was mijn zelfvertrouwen helemaal kwijt”, vertelt ze openhartig. “Het was mijn vriend die me uiteindelijk heeft aangemoedigd om professionele hulp te zoeken. Daardoor geraakte ik terug uit dat diepe dal, maar mijn zelfbeeld bleef helaas op een laag pitje staan. Ik was daarom op zoek naar een nieuwe uitdaging. Toen ‘Queen of the Models’ de inschrijvingen opende, zei mijn vriend meteen dat ik me moest inschrijven, anders zou hij het doen. (lacht) Ik heb het uiteindelijk toch maar zelf gedaan.”

Geen stereotiep model

Volledig scherm De Meerhoutse Tiffany aan het werk als model. © Nico Landuyt Photography De jongedame heeft in het verleden al wel eens meegedaan aan een missverkiezing, maar door de competitieve sfeer die er heerste, was het plezier er snel van af. “’Queen of the Models’ is een echte modellenwedstrijd en dus geen missverkiezing. Maar door die slechte ervaring heb ik toch lang getwijfeld om me in te schrijven. Nu ben ik wel heel blij dat ik het gedaan heb”, zegt Tiffany. “Wanneer ik nu naar de foto’s kijk van de voorbije shoots, dan denk ik eindelijk weer: ja, ik mág er zijn. Mijn zelfvertrouwen heeft dus echt al een flinke boost gekregen, ook al ben ik geen ‘normaal’ model. Ik heb rood haar en sta vol tattoos. Ik ben dus niet de typische blondine met de blauwe ogen”, lacht ze.

“Maar voor ‘Queen of the Models’ hoeft dat ook niet. Álle types van meisjes maken er kans op een professioneel modellencontract. Het is niet omdat je er wat anders uitziet, dat je niet kan doorbreken in de modellenwereld”, zegt Tiffany. Bovendien wil de Meerhoutse ook breken met het stereotiepe modellenbeeld van het mooie meisje dat altijd een lach op haar gezicht kan toveren. “Niet iedereen is elke dag even gelukkig, en dat is ok. Ik heb zelf ook in die put gezeten. En het is belangrijk om hulp te zoeken als je dat nodig hebt. Het heeft geen zin om je problemen voortdurend weg te steken voor de buitenwereld.” Gelukkig staan de andere finalistes daar ook voor open. “We noemen onze groep een echte familie. Iedereen is open en eerlijk met elkaar. Als het even minder gaat, dan kunnen we steunen op de rest van de groep."

Portfolio

Toch blijft het een wedstrijd: alle finalistes doen natuurlijk mee om te winnen. “Het is echt wel mijn droom om de top drie te halen en door te breken als model. Maar ook de meisjes die naast het podium vallen, maken nog kans op een modellencontract. De wedstrijd is dus niet allesbepalend. Bovendien bouw je gedurende het hele traject een portfolio op, dat je ook daarna nog als uithangbord kan gebruiken”, zegt ze. “De finale staat alvast gepland in oktober. Vanaf september kunnen de mensen dan ook stemmen via de website van ‘Queen of the Models’. Ik hoop zelf natuurlijk op een ereplaats. (lacht) Ik zou gerust alle dagen op de catwalk kunnen lopen of voor shoots willen poseren. Het is een hobby die ik nu met hart en ziel doe. Als ik daar mijn werk van zou kunnen maken, dan kan ik mijn geluk niet op”, besluit ze.

