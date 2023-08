Meerhout start proefproject met hondenpoepzuilen

Fietspad Kruisven onderbro­ken ter hoogte van Carrefour

Er moeten graafwerken plaatsvinden in de berm tussen de parking van Carrefour Alma en de inrit naar de magazijnen even verderop aan de Kruisven. Het fietspad aan de straat is daarom onderbroken op dinsdag 8 augustus. Fietsers passeren de werken via de parking van Carrefour Alma. Het autoverkeer ondervindt geen hinder.