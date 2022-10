Logopediste verduistert geld van bewoonster 't Volderke

S.V.E. was actief als logopediste in ’t Volderke in Meerhout, een centrum voor de opvang van personen met een fysieke handicap. Bijna twee jaar geleden zou ze zich er schuldig hebben gemaakt aan misbruik van vertrouwen van een bewoonster. “Er vonden drie overschrijvingen van in totaal 10.700 euro plaats van de bankrekening van het slachtoffer naar de rekening van de beklaagde. Met de bankkaart van de bewoonster heeft ze ook 14 keer grotere bedragen afgehaald. Er vonden ook twee tankbeurten plaats met dezelfde bankkaart. Ze kreeg de bankkaart wel mee om boodschappen te gaan doen”, vertelt openbaar aanklager Veerle Van Gorp. “De bewoonster had 8.300 euro geleend aan de beklaagde om een auto te betalen maar ze heeft dat bedrag nooit terugbetaald. Ze heeft misbruik gemaakt van een weerloos slachtoffer.”