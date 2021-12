Levensgevaarlijke wegpiraat ontmaskerd: “Vader is fier op zijn rijgedrag”

Mol/MeerhoutZo fier als een pauw is hij op zijn rijgedrag, de wegpiraat waarvan woensdag te zien was hoe hij door het centrum van Mol scheurt. Tientallen filmpjes deelde de jongeman uit Meerhout de voorbije maanden via sociale media. Na de commotie verwijderde hij alle foto’s en filmpjes van internet. Volgens het motto ‘no face, no case’ veranderde hij zijn profielnaam. Maar zowel HLN als de politie beschikken intussen over de beelden. Het ene filmpje al schokkender dan het andere. “We hebben zijn vader al geconfronteerd met de beelden. Maar die is trots op het rijgedrag van zijn zoon.”