KWB-afdelingen houden speelgoedinzamelactie

meerhout Gerestau­reer­de ‘Gloria’ vormt pronkstuk van expo over muurschil­de­rin­gen uit Tweede Wereldoor­log in De Duizend­poot: “Soldaten­kunst die op meerdere vlakken uniek is”

Iets meer dan twee jaar nadat de muurschildering ‘Gloria’ bij afbraakwerken in basisschool De Duizendpoot in Meerhout per toeval werd ontdekt, is ze gerestaureerd teruggekeerd naar de school. Rond het uniek staaltje soldatenkunst uit de Tweede Wereldoorlog heeft het gemeentebestuur ook een expo opgebouwd die Vlaams minister-president Jan Jambon donderdagavond mee kwam openen. “We hopen alle schilderingen vroeg of laat in ere te kunnen herstellen. Dan hebben we een mooie collectie.”

11 november