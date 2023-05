Koninklijke Fotoclub Focus viert 60ste verjaardag met openluchttentoonstelling op marktplein

Vernieuwd fietsexa­men bereidt leerlingen voor op zelfstan­dig rijden naar middelbare school

In samenwerking met de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout organiseert de stad Geel deze week het fietsexamen voor kinderen van de lagere scholen. Dat fietsexamen zit voortaan in een nieuw jasje, met de route die nu permanent bewegwijzerd is en allerlei lesmateriaal dat de kinderen zo goed mogelijk moet voorbereiden op het examen.