Jonge bestuurder (19) sterft bij ongeval op Kiezel, broer (13) uit wrak bevrijd en gewond afgevoerd

balen Tentoon­stel­ling ‘Dorpelijk­heid’ toont sociale en culturele leven in Balen in maquette­vorm

Met een fotocamera in de aanslag dompelden beeldend kunstenaar Mark Luyten en Thomas Verstraeten, naast beeldend kunstenaar ook theatermaker, zich onder in het sociale en culturele leven van de gemeente Balen. Het resultaat is de expo ‘Dorpelijkheid’, die vanaf 21 september gratis te bezoeken is in vrijetijdscentrum De Kruierie.

16 september