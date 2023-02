Jeugdraad organiseert gratis initiaties EHBO voor jeugdleiding

Voetbal eerste nationale Jasper Sols maakt balans op van Desselse ‘Engelse week’: “Hier kunnen we als groep voort op bouwen”

Een gewonnen punt tegen La Louvière, een terechte zege tegen de beloften van Charleroi en een billijk gelijkspel tegen de Limburgse fusieclub Thes. Dat is het resultaat van de drie wedstrijden die Dessel vorige week afwerkte. Een vijf op negen waar men in het Armand Melis Stadion vrede mee kan nemen. Belangrijk is dat Dessel in het algemeen klassement zijn opmars voort probeert te zetten.