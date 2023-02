Inbrekers stelen kledij uit woning

geel Laatste werken in Nieuwstraat gestart: haakse parkeervak­ken verdwijnen en meer groen op komst

In de Nieuwstraat in Geel is de aannemer deze week van start gegaan met de laatste ingrepen. De haakse parkeervakken ruimen plaats voor vakken voor langsparkeren omdat die veiliger zijn. Daarnaast komt er meer beplanting.