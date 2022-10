Hij heeft 75 jaar gezwegen, maar nu vertelt Victor (98) wel hoe hij met Brigade Piron mee België bevrijdde: “Maar ik zie mezelf niet als een held”

meerhoutMeerhoutenaar Victor ‘Vic’ Hannes (98) hielp tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met zijn makkers van de Brigade Piron mee België bevrijden, maar na de oorlog repte hij decennialang nauwelijks een woord over zijn verleden. Nu, na iets meer dan 75 jaar, doorbreekt hij als een van de laatste nog levende veteranen van de Brigade Piron dan toch de stilte met zijn boek ‘De laatste getuige’, waarin zijn herinneringen werden opgetekend door De Morgen-journalist Yannick Verberckmoes. “Ik had eens twee jonge Duitsers in het vizier, maar ik kon niet schieten. Als de situatie andersom was geweest, was ik eraan geweest.”