Hevige rookontwikkeling in basisschool De Boomgaard in Meerhout: 250 kinderen geëvacueerd, maar situatie snel onder controle

In basisschool De Boomgaard in Meerhout is er donderdagnamiddag hevige rookontwikkeling ontstaan door een oververhitte batterij in een elektriciteitskast. De 250 kleuters en leerlingen en het personeel werden geëvacueerd, maar de locatie kon snel vrijgegeven worden. De school kan vrijdag gewoon weer open gaan.

Rond 15.30 uur ontstond er in de kleuterschool van basisschool De Boomgaard in de Veldstraat plots hevige rookontwikkeling en werd er een brandgeur waargenomen. “We hebben meteen de brandweer gebeld en ook alle kinderen geëvacueerd”, vertelt directeur Claudia Gijbels. “Niet alleen de kleuters, maar ook de kinderen van de lagere school, die in een ander gebouw zitten, en ons kinderdagverblijf. In totaal gaat het om zo’n 250 kinderen. Aangezien de rookontwikkeling zich enkel voordeed in de kleuterschool was het eigenlijk niet nodig om iedereen te evacueren, maar we hebben toch maar het zekere voor het onzekere genomen.”

Aangezien het vooralarm van het medisch interventieplan was afgekondigd, waren de hulpdiensten in groten getale aanwezig. Dat bleek uiteindelijk niet nodig te zijn, want iedereen bleef ongedeerd. Van een brand was er ook geen sprake, wel was de hevige rookontwikkeling te wijten aan een oververhitte batterij in een elektriciteitskast. “De ruimte waarin de batterij zich bevindt, wordt nu verlucht. De school zal morgen (vrijdag, red.) gewoon weer open kunnen”, zegt burgemeester Nele Geudens (CD).

Volledig scherm De school werd door de brandweer geventileerd. © Wouter Demuynck

Snelle reactie

De kinderen werden opgevangen in het gebouw van de lagere school. Het incident deed zich net voor het einde van de schooldag voor. Ouders konden hun kinderen ophalen via de ingang in de Hoflaan, aan de achterzijde van de school. De Veldstraat was immers even onderbroken, maar kon wel snel weer vrijgegeven worden.

“Enkele kleutertjes waren wel onder de indruk, maar de evacuatie is wel vlot verlopen”, aldus Geudens. “Ik ben supertrots op de snelle en adequate reactie van de leerkrachten en directie. Voor enkele kinderen van de lagere school werd het een echte pechdag. Ze zaten eerder al op een uitgeregende editie van Pennenzakkenrock dat daardoor vroeger eindigde en nu deze evacuatie. Maar gelukkig valt alles heel goed mee.”

Volledig scherm Brand in lagere school in Meerhout © RV

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.