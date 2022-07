Heraanleg van kerkhof Sint-Trudo brengt ontruiming van 300-tal graftekens met zich mee: openbaar onderzoek start deze zomer

meerhoutHet gemeentebestuur van Meerhout is van plan om het kerkhof rond de Sint-Trudokerk grondig aan te pakken . Het is de bedoeling dat de begraafplaats groener wordt en meer in het dorpsgeheel past. Intussen is er een beheersplan opgemaakt waarbij er een inventaris werd gemaakt van het aanwezige erfgoed. De gemeente zal zo’n 300 à 350 graftekens weghalen, al valt de definitieve beslissing daarover pas tijdens de zomer van 2023.

Het kerkhof rond de Sint-Trudokerk in het centrum van Meerhout is beschermd als landschap, aangezien het een historische site is die vermoedelijk teruggaat tot de middeleeuwen. “Met de juiste toekomstvisie wensen we deze plaats nog vele generaties te behouden”, meldt de gemeente Meerhout. “Het kerkhof heeft namelijk een zeer groot potentieel om uit te groeien tot een stilteplek waar ruimte is voor ingetogen ontmoetingen, rust- of bezinningsmomenten. Belangrijk hierbij is dat het kerkhof haar historische uitstraling als kerkhof moet blijven behouden.”

Verzakte graftekens

In 2022 werd een kunsthistorisch onderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van dat onderzoek is een beheersplan opgemaakt voor het kerkhof. Het aanwezige erfgoed werd geïnventariseerd, waarbij ook de erfgoedwaarde bepaald werd. Het gemeentebestuur wil verder verval op het kerkhof immers tegengaan, want op dit moment zijn er verzakte graftekens en veel verlopen concessies.

Van de in totaal ongeveer 950 graftekens staan er daarom zo’n 300 à 350 opgelijst als weg te nemen. Het gaat daarbij om graftekens zonder erfgoedwaarde of begeleidende waarde en reeds beschadigde graftekens. Kindergraven en het oudstrijdersperk blijven bewaard, net zoals andere tekens met (boven)lokale waarde en graftekens met een lopende concessie. Voor de graven die ontruimd worden zal er een gezamenlijke herdenkingsplaats ingericht worden. Er wordt enkel bovengronds geruimd: de begraven stoffelijke resten blijven dus liggen.

Sticker

Het openbaar onderzoek rond het verwijderen van de graftekens start nog deze zomer en duurt een jaar. Tijdens die periode zullen graven die zijn aangeduid als te verwijderen een sticker opgeplakt krijgen. Nabestaanden die daar niet mee akkoord gaan kunnen de meldingsfiche, terug te vinden op de gemeentelijke website, invullen en ondertekend bezorgen ter attentie van het college van burgemeester en schepenen per post of per mail via burgerzaken@meerhout.be.

Het bestuur zal dan bekijken, rekening houdende met het ontwerpplan en de toegekende erfgoedwaarde, of er al dan niet aan de vraag tegemoet gekomen kan worden. De voorwaarde voor behoud van een graf is dat de nabestaanden een schriftelijke verbintenis aangaan om het graf te onderhouden. Tijdens de zomer van 2023 neemt het schepencollege een beslissing over de ontruimingen. In het najaar van 2023 zouden de werken op het kerkhof moeten starten, met het voorjaar van 2024 als voorziene einddatum.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.