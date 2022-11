Gerestaureerde ‘Gloria’ vormt pronkstuk van expo over muurschilderingen uit Tweede Wereldoorlog in De Duizendpoot: “Soldatenkunst die op meerdere vlakken uniek is”

meerhoutIets meer dan twee jaar nadat de muurschildering ‘Gloria’ bij afbraakwerken in basisschool De Duizendpoot in Meerhout per toeval werd ontdekt, is ze gerestaureerd teruggekeerd naar de school. Rond het uniek staaltje soldatenkunst uit de Tweede Wereldoorlog heeft het gemeentebestuur ook een expo opgebouwd die Vlaams minister-president Jan Jambon donderdagavond mee kwam openen. “We hopen alle schilderingen vroeg of laat in ere te kunnen herstellen. Dan hebben we een mooie collectie.”

Tijdens de afbraakwerken in De Duizendpoot in september 2020 kwamen verschillende muurschilderingen uit de Tweede Wereldoorlog tevoorschijn, nadat ze decennialang verstopt zaten achter schoolborden en verflagen in een oud klaslokaal. Het ging om taferelen die inzoomen op de Bevrijding van Europa, met zelfs een tekening van de bevrijdingsparade die in september 1944 door Meerhout trok. Een andere opvallende schildering was ‘Gloria’, die een vrouw uitbeeldt die dienst deed bij de Auxiliary Territorial Service. Dat was een eenheid voor vrouwen binnen het Britse leger die hoofdzakelijk uit vrijwilligers met ondersteunende taken bestond.

Het gemeentebestuur twijfelde initieel aan de haalbaarheid van de restauratie van de schilderingen, maar besloot uiteindelijk om er met steun van de Geelse bouwfirma Renotec en de Vlaamse overheid toch voor te gaan. In het restauratieatelier van Patrimoon, een afdeling van Renotec, werden de schilderingen onder handen genomen. “Voor de afname ter plaatse hebben we een driedelige beschermlaag aangebracht en de schildering ondersteund met een houten plaat”, vertelt An Breyne van Patrimoon. “Zo’n afname is erop of eronder, dat kan je maar één keer doen. Gloria konden we in haar totaliteit afnemen, maar andere grotere stukken moesten we opsplitsen in fragmenten. Dat zorgde voor puzzelwerk in ons atelier.”

Volledig scherm Gloria, zoals ze in september 2020 werd teruggevonden. © Peter Vanderveken

Handtekening

‘Gloria’ is nu de eerste schildering die helemaal gerestaureerd is. Bovendien kreeg ze een mobiel kader, zodat ze ook ontleend kan worden aan musea en tentoonstellingen. In afwachting van de restauratie kon er ook onderzoek gevoerd worden naar de kunstenaar achter de schilderingen die in de winter van 1944 vervaardigd werden: soldaat Alfred Bertie Hales. “Dat we zijn naam kennen, hebben we te danken aan de man zelf,” licht regio-archivaris Bram Dierckx toe.

“Hij liet namelijk zijn handtekening en zelfs zijn adres achter onder één van de taferelen. Soldaat Hales was deel van het Pioneer Corps. Dit korps bouwde tijdens de Bevrijding de Meerhoutse school om tot training school, waar de soldaten onder andere bruggen leerden bouwen. In de buurt hadden de Duitsers immers veel bruggen en dergelijke vernield. Het klaslokaal waar de schilderingen werden ontdekt, was wellicht een ontspanningsruimte.”

Volledig scherm Vlaams minister-president Jan Jambon kreeg een korte rondleiding op de expo. © Wouter Demuynck

Voorbeeldig soldaat

Onlangs kwamen Bram Dierckx en juf Nancy Hermans nog meer te weten over de soldaat-kunstenaar. “Enkele weken geleden hebben we militaire documenten teruggevonden. Daaruit bleek dat hij een voorbeeldig soldaat was. We vernamen bovendien dat zijn dochter mogelijk nog in leven was. We schreven een brief naar Engeland en hadden inderdaad dochter Annette gevonden”, aldus Dierckx.

“Zij heeft haar vader echter nooit gekend, want Alfred Bertie Hales stierf in 1956, amper één jaar na haar geboorte, op 46-jarige leeftijd aan de gevolgen van tuberculose en een buikvliesontsteking. Desondanks bleef de familie zijn kunst smaken. Blijkbaar had hij zich gespecialiseerd in movie stars en cartoons, wat ook blijkt uit de schilderingen in Meerhout. Dochter Annette kon er vanavond (donderdagavond, red.) helaas niet bij zijn, maar telefonisch sprak ze vaak het woordje ‘amazing’ uit wanneer we haar weer eens op de hoogte brachten van ons werk.”

Volledig scherm Het gemeentebestuur hoopt dat ook de andere taferelen nog gerestaureerd kunnen worden. © Wouter Demuynck

Zeldzame soldatenkunst

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) kwam op uitnodiging van het gemeentebestuur de gerestaureerde ‘Gloria’ mee onthullen. “Het unieke aan deze soldatenkunst is dat het om kunst van een geallieerde soldaat gaat. Er is heel wat kunst van Duitse soldaten, maar die van geallieerde soldaten is zeldzamer”, meent Jambon. “Ook bijzonder is dat de taferelen verwijzen naar de eerste maanden na de bevrijding. Dat maakt deze schildering relevant voor de bredere regio en daarom we hebben we vanuit het Departement Cultuur 50.000 euro vrijgemaakt voor de restauratie. Ik vind het resultaat bijzonder geslaagd.”

In totaal werden er twee jaar geleden zo’n tien schilderingen aangetroffen. De schildering die de landing in Normandië verbeeldt zit intussen ook al in een verplaatsbaar kader, maar moet nog opgepoetst en gerestaureerd worden. “De subsidiemiddelen waren niet toereikend om dat geheel afgewerkt te krijgen”, vertelt cultuurschepen Jan Melis (CD).

Volledig scherm De gerestaureerde 'Gloria' werd donderdagavond onthuld. © Wouter Demuynck

Wereld rondreizen

“Daarom moeten we nu verder op zoek gaan naar middelen. Dat gaan we proberen te doen via onze prima ambassadrice Gloria. Zij is verplaatsbaar, wat volgens ons uniek is wereldwijd, en kan zo de wereld rondreizen naar tentoonstellingen en musea om de aandacht te vestigen op de schilderingen die nog zitten te wachten op conservatie en restauratie. We hopen het geheel vroeg of laat in ere te kunnen herstellen. Dan hebben we een mooie collectie.”

Gloria heeft nu een plekje gekregen in de nieuwe polyvalente zaal van de school, op exact dezelfde plek als waar ze werd gevonden. Tijdens de expo ‘Gloria komt naar huis!’ is de schildering nog te bewonderen op 12, 13, 19 en 20 november, telkens van 10 tot 17 uur. In de expo kom je ook meer te weten over de schilderingen, de kunstenaar en de restauratie. Er is ook een klaslokaal vol schoolvoorwerpen uit de jaren 1940. Op schooldagen is de expo enkel toegankelijk na afspraak via cultuur@meerhout.be.

Volledig scherm Tijdens de expo kan je in een klaslokaaltje ook even terugkeren naar de jaren 1940. © Wouter Demuynck

