Benefiet met livemuziek zamelt geld in voor levensbe­lang­rij­ke behande­ling van Bas (16)

In de chiro-lokalen van Klein-Vorst (Laakdal) vindt op zaterdag 2 september ‘Life For Bas' plaats. Die benefietavond met livemuziek zamelt geld in voor de 16-jarige Bas Verheyden, die aan een zeldzame immuunziekte lijdt. Momenteel bevindt het gezin zich in Californië voor zijn levensbelangrijke maar peperdure behandeling.