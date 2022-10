Gemeentebestuur zorgt voor meer groen: 15 nieuwe groenprojecten gaan dit najaar van start

meerhout Zjef Vanuytsel met levens­groot bronzen beeld vereeuwigd in Meerhout: “Zijn band met zijn geboorte­dorp is altijd gebleven”

Op het pleintje Weversberg-Zilderij in Meerhout werd zaterdagnamiddag het levensgroot beeld van kleinkunstzanger Zjef Vanuytsel onthuld. Daarmee komt de vermaarde chansonnier, die in 2015 op 70-jarige leeftijd overleed, voor een stuk terug thuis in Meerhout, want zijn ouderlijk huis bevindt zich slechts op enkele meters van het beeld. Ondanks het regenachtige weer bracht de onthulling, in het bijzijn van de familie van Zjef Vanuytsel, een massa volk op de been.

