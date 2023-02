Gemeente waarschuwt ondernemers voor valse e-mails over achterstallige betaling

Toegangs­ver­bod naar voormalig douanecom­plex Postel tijdelijk opgeheven voor omleiding

Door de renovatie van brug 5 aan Voorheide in Arendonk dienen de toegangswegen tot het voormalige douanecomplex in Postel tijdelijk als omleidingsweg voor het autoverkeer. De werken nemen een half jaar in beslag en zijn normaal gezien afgerond tegen 1 september.