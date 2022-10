Gemeente bekijkt of het steunbedrag voor energiefacturen voor inwoners kan optrekken: “Momenteel is dat bedrag ruim onvoldoende”

Zowat elk lokaal bestuur gaat de verwarming de publieke gebouwen dit najaar een graadje lager zetten. Dat gebeurt ook in Meerhout, waar de temperatuur zal dalen van 21 naar 19 graden. Ook op de (straat)verlichting zal er worden bespaard. “We bekijken momenteel het concrete voorstel van Fluvius. De aanpassing moet blijkbaar gebeuren in bovengemeentelijke regio’s en niet per gemeente”, legt burgemeester Nele Geudens (CD) uit.

“We zouden willen opteren voor een volledige doving van de verlichting tussen 23 en 5 uur, behalve op vrijdag en zaterdag. Maar daarvoor zijn dus de akkoorden van naburige gemeenten ook nodig. We gaan led-kerstverlichting hangen, maar dat zal binnen beperkte uren branden. Pakweg van 17 tot 23 uur, maar dat moeten we nog nader bepalen.”

Contact met energieleveranciers

Het gemeentebestuur voorziet ook ondersteuning voor haar inwoners. “Onze sociale dienst van het OCMW helpt mensen bij het aanvragen van het sociale tarief, de federale verwarmingstoelage en de premies die nu extra worden voorzien door de hogere overheid. We proberen bovendien contact te nemen met energieleveranciers om te bekijken of er andere mogelijkheden zijn of dat de voorschotfacturen, die nu soms tot vijf à zes maal hoger zijn, op één of andere manier toch naar beneden te krijgen.”

In elk geval krijgt het OCMW dit jaar meer mensen over de vloer die komen aankloppen voor hulp. “Eind september zaten we aan 147 intakes, tegenover 104 op dezelfde datum in 2021. Een intake is een eerste verkennend gesprek waarna er verdere persoonspecifieke dienstverlening kan opgestart worden. Dat is niet altijd financieel, soms ook juridisch of ondersteuning via thuisdiensten, met bijvoorbeeld een poetsdienst of warme maaltijden.”

Steunbedrag optrekken

Daarnaast treft de gemeente Meerhout nog enkele andere maatregelen. Zo kunnen inwoners vanaf volgende week in een lokaal in de bibliotheek komen werken, in plaats van thuis te moeten werken. “We bekijken ook het extra inzetten van middelen voor het OCMW, specifiek dan voor energiefacturen. We doen dat momenteel al voor cliënten”, vervolgt burgemeester Geudens.

“We bekijken nu of we het voorziene steunbedrag kunnen optrekken, want dit is momenteel ruim onvoldoende. We hopen ook dat de federale overheid via het Energiefonds het budget voor deze steunverlening zal optrekken, zodat we de lasten kunnen spreiden tussen de het lokale en het federale beleidsniveaus. We hebben daarnaast regelmatig overleg met andere OCMW’s om te bekijken hoe zij deze crisis aanpakken en hoe we hierin kunnen leren van elkaar.”

